Ловчев: «Армейские» сборники точно получили небольшую эмоциональную встряску, которая должна помочь»

Ветеран Евгений Ловчев считает, что футболисты ЦСКА подойдут к матчу с «Крыльями Советов» в неважном расположении духа. При этом возможность поработать в другом коллективе против других соперников должна помочь игрокам «забыть об одной и той же «кухне», тренерских заданиях и установках, которые окружают их каждый день», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Евгений Ловчев добавил, что в моральном плане «армейские» игроки», уезжавшие в различные сборные, точно получили небольшую эмоциональную встряску. Которая в общем-то должна им помочь».

Матч ЦСКА с «Крыльями Советов» запланирован на субботу, старт в 14:00.