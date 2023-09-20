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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Если «Сочи» вылетит из РПЛ, никто особо переживать не будет» эксклюзив

20 Сентября 2023 • 11:54 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию «Сочи» на фоне прихода на пост главного тренера этой команды Александра Точилина вместо Дмитрия Хохлова.

- Отставка Хохлова, я думаю, ни у кого не вызвала удивления. Прошла уже почти треть чемпионата, и результаты у сочинцев такие, что они опустились в зону стыковых матчей. Игру «Сочи» я, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что не видел её и стараюсь не смотреть матчи этой команды, особенно домашние. На них нет антуража, нет болельщиков, нет аудитории, нет накала, нет азарта. Поэтому картинка по телевизору не совсем благоприятная, и никакого удовольствия смотреть такие матчи нет. Я думаю, даже если «Сочи» вылетит из Премьер-лиги, никто по этому поводу особо переживать не будет. А что касаемо Точилина, то мне кажется, что это временная фигура. С таким составом «Сочи», скорее всего, будет бороться за зону стыковых матчей.

Сегодня, 20 сентября, «Сочи» сыграет против ЦСКА в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Шамиль Лахиялов Сочи РПЛ
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