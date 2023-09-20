«Спартак» наконец-то показал класс: Кажется, «красно-белые» преодолели кризис

В матче против «Пари НН» «Спартак» наконец-то показал то, чего команде давно не хватало. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает важную деталь в действиях «красно-белых».

«Спартак» показал класс

Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» показывал разное. Порой он играл ярко в атакующий футбол, просто снося соперников. Иногда «красно-белые» демонстрировали сумасшедший характер, вырывая победы. Отчасти мы это видели в последнем туре Премьер-лиги, когда москвичи выцарапали три очка в поединке с «Сочи» в самой концовке.

Однако в игре с «Пари НН» «Спартак» наконец-то показал класс. «Красно-белые» внешне выиграли матч очень спокойно. Подопечные Абаскаля быстро забили гол, после чего контролировали ход матча. «Спартак» в общем-то ничего не позволил создать «Пари НН», а сам порой проводил острые атаки. Пожалуй, только второй гол был забит поздновато, что нервировало Абаскаля. Однако в целом «Спартак» выиграл спокойно и по делу.

Правда, проверить догадку, насколько «Спартак» нащупал эту уверенность, в ближайшее время не получится. Впереди «красно-белых» ждут матчи с «Динамо», «Крыльями Советов», вновь «Динамо» и ЦСКА. Лишь через месяц «красно-белых» вновь ждут «Пари НН» и потом «Факел», когда можно будет узнать, научился ли «Спартак» играть на классе.

«Спартак» не пропускает два матча подряд

Говорить, что у «Спартака» серия сухих матчей, пока рано. Хотя два матча подряд на ноль – это заметный прогресс для «красно-белых», если вспомнить, что было в начале сезона. Если же учесть, что москвичи в последних пяти матчах трижды сыграли всухую, то это уже звучит солиднее.

Однако в двух последних матчах интереснее иное. «Спартак» не просто не пропустил от «Сочи» и «Пари НН», но и не давал соперникам создавать что-то. Селихову и Максименко в этих встречах не приходилось прямо выручать свои команды. Учитывая, что «Спартак» вновь менял игроков, можно сделать осторожный вывод, что это скорее итог структурного решения Абаскаля.

Правда, как раз прочность обороны «Спартака» в ближайшее время будет проверена вдоль и поперёк. Защите придётся серьёзно постараться в предстоящих матчах.

Проблема селекции проявилась быстро

В матче с «Пари НН» быстро проявилась та проблема, о которой многие догадывались. После ухода Бальде и Николсона у «Спартака» остался лишь один центральный нападающий для основы – Александр Соболев. Павел Мелёшин пока молод, и заметного прогресса в его действиях с прошлого года пока не видно. В матче с «Пари НН» он получил свой шанс, но в общем-то был незаметен.

При этом во втором тайме Мелёшин получил травму. В этой ситуации Абаскаль решил не выпускать Соболева, чтобы не нагружать его перед предстоящим матчем с «Динамо» в Премьер-лиге. На острие атаки успели поиграть Игнатов, Зиньковский, а потом вышел Промес. Испанец может радоваться, что травму получил не Соболев, а предстоящие два кубковых матча и вовсе приобрели статус, по сути, товарищеских. Однако проблема очевидна, и зимой «красно-белым» нужен будет новый форвард на подмену.

Роман Андреев