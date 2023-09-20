Деньги вместо футбола: Как Бакаев за год убил свою карьеру

Летом 2022 года «Спартак» выиграл Кубок России, и после финала Зелимхан Бакаев попрощался с командой. Вингер предпочёл «Зенит», но уже через год уезжает в ОАЭ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» призывает других футболистов посмотреть на пример футболиста.

Испытание медными трубами пройти не удалось

В 2018 году Куинси Промес покинул «Спартак», и фланги атаки «красно-белых» перестали быть такими опасными, как ранее. Пока «красно-белые» пытались что-то придумать, в аренде в тульском «Арсенале» раскрывался Зелимхан Бакаев. О воспитаннике «Спартака» говорили давно, его в своё время к основе стал подтаскивать ещё Дмитрий Аленичев тремя годами ранее.

В 2019-м Бакаев вернулся из аренды и постарался примерить роль лидера. Он забрал себе «десятку», оставшуюся вакантной после ухода Промеса, а в интервью говорил, что сам нидерландец для него не потолок. Сезон-2019/20 Бакаев провёл хорошо, хотя команда провалилась. «Спартак» занял 7-е место, но вингер в 27 матчах забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

Казалось, Бакаев станет новым лидером, но этого не случилось. Очередной сезон вингер провалил – всего 1 гол и 6 передач в 23 поединках. При этом Бакаев считал себя лидером и хотел серьёзного улучшения контрактных условий. Следующий сезон он провёл немногим лучше – 0+6 в Премьер-лиге, правда, за ним важный гол в ворота «Легии» в последнем туре Лиги Европы. Так или иначе Бакаев не был человеком, который делал результат, особенно это было видно в сравнении с вернувшимся Промесом. Однако контракт хавбек хотел на уровне лидера команды. «Спартак» отказался.

Вместо выхода на новый уровень – переход на скамейку

Когда Бакаев ещё играл в «Спартаке», ходили слухи, что им интересуются за границей. Его агент рассказывал про разные разговоры. Возможно, доля истины в этом была, но из-за февраля 2022 года Бакаев в Европу не уехал. Во всяком случае представители футболиста именно это назвали причиной. Хотя, кажется, в роли свободного агента Бакаев мог бы перейти.

Проблема в том, что по своему уровню футболист не тянул на большой клуб, а маленький не предложил бы шикарные условия. «Зенит» же по традиции готов был согласовать аппетиты игрока. По данным СМИ, «Спартак» предлагал Бакаеву договор на три года, по которому зарплата увеличивается прогрессивно: 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год – 1,6 миллиона. В Санкт-Петербурге же предложили в год 1,5 миллиона, а с учётом бонусов – 1,8.

При этом было очевидно, что в «Зените» Бакаев сядет на лавку. На его позиции в команде играл Малком – лидер команды, который как раз делал разницу, как говорится. Сложно сказать, что думал Бакаев, кто для него не потолок, но опасения оправдались. За весь прошлый сезон во всех турнирах вингер провёл 673 минуты – менее 7 полных матчей. Однако даже после ухода Малкома этим летом Бакаев играть не стал. В первом туре с «Пари НН» он провёл 77 минут, во втором с «Ростовом» – 45, а затем были 9 минут с «Динамо», 1 – с «Уралом» и четыре поединка на скамейке. Даже в кубковых матчах Бакаев лишь один раз вышел в старте, но встречу с «Балтикой» до конца не провёл.

Вместо попытки вернуться – поездка на курорт

Удивительно, но даже в этой ситуации Бакаев не стал стремиться поиграть на высоком уровне. Можно предположить, что «Зенит» не хотел отдавать игрока в аренду в другие российские клубы. Этим летом мы видели несколько примеров, как даже россияне переходили в иностранные клубы. Абсолютно не верится, что Бакаев не мог бы уйти в аренду в хороший чемпионат.

Вместо этого вингер выбрал ОАЭ, и давайте не будем говорить, что все научились играть в футбол. Вряд ли хоть кто-то с ходу назовёт футболиста, который в этой стране прибавил в мастерстве. Ещё можно было бы понять, отправься Бакаев в Саудовскую Аравию или Катар. ОАЭ – это курорт, где можно будет, скорее всего, продолжать получать свою зарплату.

Очередной потерянный талант

Бакаев присоединился к уже довольно длинному списку игроков, которые предпочли хороший контракт спорту. Это не претензия к Бакаеву, каждый вправе поступать, как он хочет, и уж точно не нам осуждать выбор человека. В конце концов он не должен был радовать нас своей игрой, такого обязательства у него нет. Просто сторонним любителям футбола чуть грустно, что талантливый игрок провалился.

Зато тот человек в «Спартаке», который отказался идти на условия Бакаева, лишь убедился в своей правоте. Судя по выбору футболиста, вряд ли в стане «красно-белых» он убивался бы за результат. Нет ощущения, что Бакаеву это надо.

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Роман Андреев