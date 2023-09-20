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Колосков: «У «Краснодара» есть хорошие шансы побороться за золото»

20 Сентября 2023 • 11:45 Комментировать
Краснодар
...
Урал
24.09 19:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Краснодара» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что после восьми туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 18 набранных очков. По мнению Колоскова, «Краснодар» имеет хорошие шансы побороться за чемпионский титул.

«Команда отлично укомплектована, показывает яркую игру, за ней приятно наблюдать. Похоже, в этом году нас ждёт жесточайшая борьба за тройку — «Зенит», «Спартак», ЦСКА, все будут бороться за высокие места. Но у «Краснодара» есть хорошие шансы побороться не только за тройку, но и за золото», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 24 сентября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вячеслав Колосков
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