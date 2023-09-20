Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 27-летнего российского полузащитника Зелимхана Бакаева из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

- Честно говоря, такой неоднозначный переход. Мы точно не знаем, но, скорее всего, состоялся разговор о том, что в «Зените» у Бакаева будет мало игровой практики. И когда поступило предложение от «Аль-Вахды», Зелимхан сделал выбор в пользу того, чтобы играть. Если так, то это правильное решение. Лучше играть, чем сидеть на скамейке.

- Каков уровень чемпионата ОАЭ?

- Для нас этот турнир не освещается, и мы не можем судить о его уровне. Но мы видим, что футбол в ближневосточных странах сейчас развивается, поэтому будет интересно посмотреть, как у Бакаева там получится. Наверняка после проведённого в «Зените» времени ему захотелось сменить немного обстановку. Посмотрим, что из этого выйдет.

- Бакаев зря переходил в «Зенит» летом прошлого года?

- Что значит «зря»? Я думаю, не зря. «Зенит» – многократный чемпион России. Бакаев переходил в сильный клуб и попробовал там свои силы. А сейчас сложилась такая ситуация, когда ему надо сменить обстановку, перезагрузиться и с новыми силами заиграть снова, причём с ещё большим энтузиазмом и желанием, чем раньше, почему бы и нет?