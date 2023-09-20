Горшков: «Надо спрашивать у ЦСКА, почему Ушаков не получил шанс в команде»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о переходе в самарский клуб из ЦСКА нападающего Егора Ушакова на правах аренды.

«Надо спрашивать у ЦСКА, почему Ушаков не получил шанс в команде. Егор — хороший, интересный парень. Увидели его в товарищеской игре и на тренировках. У него есть потенциал», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

В составе «Крыльев Советов» 20-летний Ушаков успел провести два матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми туров РПЛ самарская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.