Защитница «Локомотива» Кристина Машкова в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценила состояние женского футбола в России.
- Наш традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России находится в…
- Развитии.
- Вы спортсмен или спортсменка?
- Спортсменка.
- Для вас феминитивы имеют значение?
- Да нет.
Полное интервью Машковой читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
«Парни говорили, что девушки в футболе – это ерунда и нонсенс»: Кристина Машкова – о жизни в Казахстане, игре за сборную и Серхио Рамосе
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