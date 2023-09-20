Защитник «Сочи» Дркушич восстановится к матчу с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич успеет восстановиться после травмы к матчу 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, словенский футболист получил повреждение в игре восьмого тура против «Спартака» (0:1).

«Восстановление Вани идёт по плану, он чувствует себя хорошо. Через две, максимум три недели он будет готов играть», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.