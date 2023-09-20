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Каррера: «Черчесов, Карпин и Семак могли бы успешно работать в Италии»

20 Сентября 2023 • 10:34 Комментировать (1)

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы успешно работать в чемпионате Италии.

«Черчесов, Сёмин, Романцев точно смогли бы поработать в Италии. Кроме них, Семак - достойный тренер. Карпин. Они могли бы поработать в Италии и рассчитывать там на успех», - передает слова Карреры портал «Известия».

Массимо известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке». Вместе с «красно-белыми» итальянский специалист стал победителем Премьер-лиги. После «красно-белых» Каррера отметился работой в греческом АЕКе и итальянском клубе «Бари».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Станислав Черчесов Массимо Каррера
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