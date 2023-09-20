Игрок «Оренбурга» Башич: «Нет большой разницы между Деограсией и Ярошиком, просто с Иржи нам ужасно не везло»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич сравнил выступления команды под руководством испанского тренера Давида Деограсии и чеха Иржи Ярошика, который покинул команду в начале текущего сезона.

По мнению Башича, большой разницы между этими тренерами нет, однако в матчах под руководством Ярошика «Оренбургу» не везло.

«Нет большой разницы между Деограсией и Ярошиком. Мы играем так же, просто с Иржи нам ужасно не везло: было три удаления и голы на последних минутах. В этом и есть причины», — приводит слова Башича Sport24.

После восьми туров РПЛ «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Свой ближайший матч южноуральская команда проведёт завтра, 21 сентября, против «Факела» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.