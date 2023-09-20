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«Аль-Вахда» обратилась с пожеланием к Бакаеву

20 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать

Клуб «Аль-Вахда», выступающий в чемпионате ОАЭ, обратился к новичку команды – российскому полузащитнику Зелимхану Бакаеву. Игрока арендовали до конца сезона у петербургского «Зенита».

«Клуб объявляет о завершении процедуры подписания Зелимхана Бакаева. Игрок перешел в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона. Руководство клуба приветствует Зелимхана и желает ему успехов», - говорится в публикации арабского клуба.

За новую команду 27-летний полузащитник будет выступать под 30-м номером.

В сезоне-2023/2024 Бакаев провел четыре поединка в Российской премьер-лиге и отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Вахда Зелимхан Бакаев
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