«Аль-Вахда» обратилась с пожеланием к Бакаеву

Клуб «Аль-Вахда», выступающий в чемпионате ОАЭ, обратился к новичку команды – российскому полузащитнику Зелимхану Бакаеву. Игрока арендовали до конца сезона у петербургского «Зенита».

«Клуб объявляет о завершении процедуры подписания Зелимхана Бакаева. Игрок перешел в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца сезона. Руководство клуба приветствует Зелимхана и желает ему успехов», - говорится в публикации арабского клуба.

За новую команду 27-летний полузащитник будет выступать под 30-м номером.

В сезоне-2023/2024 Бакаев провел четыре поединка в Российской премьер-лиге и отметился голевой передачей.