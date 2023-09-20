Защитница «Локомотива» Кристина Машкова, выступающая за сборную России по футболу, любезно согласилась пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. В интервью Кристина рассказала о начале своего футбольного пути, игре в женской Лиге чемпионов и состоянии женского футбола в России.

- Кристина, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как футбол появился в вашей жизни?

- Родилась я и выросла в Москве. Футбол в моей жизни появился в 8 лет, когда я училась в первом классе. Тогда тренер ходил по школам, по классам и спрашивал, кто хочет заниматься футболом. Я долго и не думала, согласилась и мне понравилось. Вот и сегодня футбол – это неотъемлемая часть моей жизни.

- Ваши родственники имеют какое-то отношение к спорту?

- Никто из моих родственников не связан со спортом. Но это не помешало мне самой выбрать пусть спортсмена. Мама всегда поддерживала меня и никогда не была против того, чем я занималась. Сейчас тоже после каждого матча созваниваемся, она всегда находит слова для меня.

- Не было такого, что условный отец был против и отговаривал вас, аргументируя это тем, что футбол - не женское дело?

- Не люблю разделять на «мужское и женское». Спорт – он для всех, вне зависимости от пола, возраста, состояния. Это – выбор. Если человеку нравится, чем он занимается, то почему бы и нет. Никого другого это не должно интересовать и беспокоить.

- А знакомые парни как-то реагировали на ваш выбор?

- Парни, конечно же, реагировали со смешком, несерьёзно. Говорили, что всё это ерунда, что девушки и футбол – это нонсенс. Но я никогда не слушала их. Опять-таки, это – мой выбор.

- Вы тренировались в школе «Чертаново». Это была крутая школа?

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- Да, именно со школы «Чертаново» и начался мой футбольный путь. Утром была учёба, после – сразу тренировки. Всё было в одном месте. В этом и был кайф и большой плюс, никуда не надо было ездить.

- Сколько раз в неделю тренировались?

- Тренировки были ежедневными, не считая выходных.

- С детства встали в оборону?

- Играла на разных позициях: в нападении, в центре полузащиты и, наконец-то, в защите. Пробовала себя везде, когда была маленькой. Но интереснее всего – в защите. Хотя и голы люблю забивать.

- Наверняка уже тогда начинали следить за взрослым футболом. Вы тогда в основном наблюдали за мужскими турнирами?

- Следить за мужским футболом я стала не сразу. Тогда футбол, как для меня казалось, был всего лишь хобби. Хожу, играю, всё нравится. Ближе к осознанному возрасту начала уже смотреть матчи, следить за игроками, чему-то учиться стараться, подмечать. Нравился «Реал Мадрид», когда там ещё играли Зидан, Рауль, Бекхэм. Сейчас матчи смотрю выборочно, нет такого, что все подряд. Из последних игр, конечно же, смотрела женский Чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии. Топ уровень.

- Изначально были амбиции стать профессиональной спортсменкой? Если нет, то какая работа вас манила?

- Изначально, конечно, не было такой мысли, что это возможно. В детстве я не знала, что есть профессиональный статус футбола для девочек. До того, как я связала мысли и будущее целиком с футболом, думала о профессии врача. Детские мысли о спасении людей воодушевляли. Особенно, когда я проводила операции на куклах.

- Итак, вы стали профессиональной футболисткой, заключили первый профессиональный контракт. Сколько вы по нему получали?

- Первая зарплата была в «УОР» в Звенигороде, она составляла от пятисот до пяти тысяч рублей. Если говорить грубо.

- Не приходилось совмещать с другими работами?

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- Нет, этого не было. И мыслей таких не было. Для меня профессиональный спорт и другая сторонняя работа не совместимы. Я должна быть полностью сконцентрирована на футболе.

- Транзитом через «Мордовочку» и «Зоркий» вы оказались в казахстанском клубе «БИИК-Казыгурт». Не страшно было переезжать в Казахстан?

- Да нет, абсолютно спокойно переехала. Было интересно. Первый опыт переезда в другую страну, плюс, команда была довольна сильная, участник Лиги чемпионов. Наоборот, этот вызов был для меня очень интересным.

- Вы выступали в женской Лиге чемпионов. Это совсем другие скорости?

- Конечно, тем ценнее опыт, что с «БИИК» мы выступали там регулярно, играли и с «Лионом», и с «ПСЖ», и с «Барселоной» и другими топ-клубами. Скорости другие, темп принятия решений быстрее. Этого опыта очень сейчас нам не хватает в современных условиях. Международные матчи дают бесценный опыт для дальнейшего роста.

- Самая серьезная соперница, с которой вы сталкивались на поле?

- Не могу кого-то выделить. Безусловно, в нашем чемпионате есть сильные игроки, у каждой есть свои козыри и сильные стороны. Кто-то хорош в скорости, у кого-то мощный удар, а у кого-то непредсказуемый дриблинг. Да и вообще, к каждой сопернице стараюсь относиться с уважением.

- Были варианты с переходом в другой европейский клуб?

- Даже если и были, я их не рассматривала.

- Потом вы оказались в команде «Рязань-ВДВ». В руководстве клуба были люди, как-то связанные с этой структурой?

- Когда возвращалась в Россию, «Рязань-ВДВ» стала чемпионом России, отобралась в Лигу чемпионов. Это стало определяющим фактором в выборе команды.

- Второго августа страшно было выходить на улицы?

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- Да нет. Все было спокойно.

- Тем не менее, ваша история в Рязани закончилась, вы переехали в Москву. Какие эмоции вы испытали в день, когда узнали о предложении ЖФК «Локомотив»?

- Я была рада вернуться домой, в Москву. «Локомотив» был молодой командой, но цели поставлены самые высокие. Амбиции клуба меня заинтересовали. О своем выборе я не жалею.

- До какого возраста вы планируете выступать на профессиональном уровне?

- По максимуму, как позволит здоровье. Стараюсь тщательно к нему относиться.

- В планах есть податься в тренеры?

- Этого точно нет. Главным быть точном бы не хотела. Может быть, помощником. А вообще очень интересна профессия реабилитолога. Все может быть.

- Наш традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас женский футбол в России находится в…

- Развитии.

- Вы спортсмен или спортсменка?

- Спортсменка.

- Для вас феминитивы имеют значение?

- Да нет.

- Лучший защитник мира за всю историю?

- Не знаю, но я выбираю Серхио Рамоса.

- Что надёжнее - автомобиль «Вольво» или Машкова в обороне?

- Всегда выбираю Машкову.

- Забить победный или отобрать 10 раз?

- Победный.

- Регулярно выступать за сборную или переехать в европейский гранд?

- Первое.

- Кто круче - Путельяс или Подшибякина?

- Выбор очевиден – Подшибякина.

- Россия - футбольная страна?

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- Футбольная.