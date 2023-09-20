«Динамо» обыграет «Спартак» и станет лучшей московской командой в чемпионате России

В преддверии очередного столичного дерби «Спартак» – «Динамо», которое состоится на «Открытие Банк Арене» 23 сентября, соперничающие команды подошли в роли лучших из московских клубов. «Динамо» стало единственным представителем первопрестольной, где накануне старта сезона произошла смена главного тренера. Пока это изменение себя оправдывает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о шансах «бело-голубых» в этом чемпионате и предстоящем матче.

«Пощечина» и «заноза»

Менее месяца назад в очном противостоянии команд Лички и Абаскаля в рамках Кубка России уже к исходу получаса игры «бело-голубые» уступали неприлично крупно – 0:4. Подобная «пощечина», хотя к исходу битвы Личка и К° смогли несколько скрасить итоговый результат, безусловно, станет своеобразной занозой как для чешского специалиста, так для руководства клуба и для футболистов в целом. «Динамо» буквально размазали. Это более чем повод для реванша.

Лучшие на один сезон

Если взглянуть на итоговые показатели столичных клубов в турнирных таблицах чемпионата РПЛ за последние четыре сезона, вырисовывается одна закономерность. Лучшей в неофициальном первенстве Москвы становилась по разу каждая из команд. Так, в сезоне-2019/20 наивысший показатель был за «железнодорожниками», которые после последнего своего чемпионства в 2018-м неизменно идут по нисходящей. Опуститься ниже восьмого места в текущем сезоне у команды Михаила Галактионова, наверное, не получится, но претендовать на золото или даже серебро пока рановато.

Качели «Спартака»

В сезоне-2020/21 столичную пальму первенства вырвали «красно-белые». Но неизменно потомков братьев Старостиных преследуют «качели»: после подъёма следует падение вниз. Вот и после третьей позиции в прошлом сезоне, несмотря на все усилия и объяснения Абаскаля, пока просматривается некоторое проседание.

Самые стабильные – армейцы (лучшие в сезоне-2022/23) – понесли невосполнимые потери, а поправить скамейку по ряду причин в итоге не получилось. Руководство отказалось от покупки бразильского защитника Веллингтонаиз-за не пройденного им медосмотра «на флажке» заявочной кампании. Три последних поединка команде Федотова принесли ничейные итоги. А сам главный тренер рискует остаться без работы в клубе.

«Динамо» – претендент на звание чемпиона Москвы

На этом фоне «Динамо» с приходом общительного и открытого Марцела Лички в настоящий момент выглядит самым предпочтительным кандидатом на роль чемпиона Москвы. После поражения в матче-открытии чемпионата России от «Краснодара» на своей «ВТБ Арене» москвичи не уступили больше ни разу. Минусом остаётся то, что «Динамо» не может похвастаться надёжностью своих ворот. В последнем матче против «Пари НН» в самой концовке была обидно упущена виктория. Тренерская философия Лички – играть лихо, с высоким прессингом – лишь подтверждает наличие этой проблемы.

Итоговые показатели столичных клубов в чемпионатах РПЛ

Клуб Сезон-2019/20 Сезон-2020/21 Сезон-2021/22 Сезон-2022/23 «Динамо» 6 7 3 9 «Спартак» 7 2 10 3 ЦСКА 4 6 5 2 «Локомотив» 2 3 6 8

Константин Лицин