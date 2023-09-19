Пономарёв: «Бакаев не нужен будет «Зениту», когда вернётся»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил недавнюю аренду Зелимхана Бакаева из питерского «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ. По мнению эксперта, вингер не нужен будет действующему чемпиону России после того, как вернётся из аренды в конце текущего сезона.

«Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» будет не нужен. Для них Бакаев не годится, в команде по классу есть игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне в активе Бакаева восемь матчей за «Зенит». В них футболист отметился лишь одним голевым пасом.