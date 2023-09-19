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Пономарёв: «Бакаев не нужен будет «Зениту», когда вернётся»

19 Сентября 2023 • 23:28 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил недавнюю аренду Зелимхана Бакаева из питерского «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ. По мнению эксперта, вингер не нужен будет действующему чемпиону России после того, как вернётся из аренды в конце текущего сезона.

«Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» будет не нужен. Для них Бакаев не годится, в команде по классу есть игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист», - цитирует Пономарёва телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне в активе Бакаева восемь матчей за «Зенит». В них футболист отметился лишь одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Владимир Пономарёв
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