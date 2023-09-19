Защитник «Урала» Филипенко: «Восстановился и готов играть»

Оборонец екатеринбургского «Урала» Егор Филипенко заявил, что поборол последствия травмы и готов выйти на поле за свой клуб. Травмировался 35-летний футболист в самом первом туре РПЛ, когда его команда принимала дома столичный ЦСКА (2:1).

«Почти два месяца восстанавливался. В матче с ЦСКА случился рецидив — в концовке игры дернул мышцу задней поверхности бедра. А при рецидиве на восстановление больше времени уходит», - рассказывает футболист «Матч ТВ».

Отметим, что уже завтра «Урал» сыграет в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России. Соперником «шмелей» станет столичный «Локомотив», встреча стартует в 15:00 по московскому времени.

«Последнюю неделю работал в общей группе, мне остаётся лишь набрать игровые кондиции. Матчей у нас много – получу шанс сыграть, надеюсь», - добавил белорусский футболист.