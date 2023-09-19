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Пономарёв: «Очень приличная команда у нижегородцев»

19 Сентября 2023 • 22:16 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил вечерний матч между «Пари НН» и «Спартаком» в групповом этапе Кубка России. Нижегородцы в нём крупно уступили (0:3), но заслужили похвалы от эксперта.

«Пари НН» тоже неплохо выглядел сегодня, игроки создавали моменты у ворот «Спартака». Очень приличная команда у нижегородцев, а у Сергея Юрана хорошие возможности и перспективы», - сказал Пономарёв телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что нижегородский коллектив в РПЛ идёт сейчас в середине турнирной таблицы – на девятом месте. В активе команды 11 баллов, не проигрывает в рамках лиги коллектив Юрана с пятого тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН Владимир Пономарёв
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