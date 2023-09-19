Семёнов рассказал, как в «Ахмате» восприняли отставку Ташуева

Капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, как в чеченском клубе восприняли августовскую отставку Сергея Ташуева.

«Результата как такового не было, надо было что‑то менять. Команда нормально восприняла, смена тренера прошла безболезненно», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, Ташуев стал первым уволенным тренером в текущем сезоне РПЛ. Пришедший ему на смену Мирослав Ромащенко проводит пятиматчевую серию без поражений грозненцев во всех турнирах.

«Летние сборы слегка пошли не по плану, было много травм, все сумбурно», - ответил Семёнов на вопрос о причинах неудачного старта сезона.