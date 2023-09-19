Травмированный Ушаков ждёт разрешения на вылет из Калининграда в Самару

Получившего травму головы игрока нападения «Крыльев Советов» Егора Ушакова доставили в больницу. Прямо сейчас молодой футболист ждёт медобследование, которое выявит тяжесть его повреждения. А после разрешения от врачей на то, чтобы отправиться рейсом из Калининграда в Самару.

«Сотрясение мозга у него. В случае запрета от врачей на полет будем решать, как Егору добираться на базу», - цитирует «Матч ТВ» собеседника в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, Ушаков травмировался в минувшей игре «Крыльев» против «Балтики». На выезде самарцы обыграли подопечных Сергея Игнашевича – 2:1.