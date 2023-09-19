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Джикия: В ОАЭ Бакаев перезагрузится

19 Сентября 2023 • 20:38 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о переезде экс-полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Мы вчера общались с Бакаевым. Переходы в другие клубы — часть нашей профессии, такое бывает. В ОАЭ Зелимхан перезагрузится, расставит приоритеты. Всё будет хорошо», — рассказал игрок сборной России в интервью «Чемпионату». По его мнению, нужно профессионально отнестись к решению полузащитника, у которого, по словам Джикии, ещё всё впереди.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита». В петербургском клубе хавбек выступал с 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Джикия Зелимхан Бакаев
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