Джикия: В ОАЭ Бакаев перезагрузится

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о переезде экс-полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Мы вчера общались с Бакаевым. Переходы в другие клубы — часть нашей профессии, такое бывает. В ОАЭ Зелимхан перезагрузится, расставит приоритеты. Всё будет хорошо», — рассказал игрок сборной России в интервью «Чемпионату». По его мнению, нужно профессионально отнестись к решению полузащитника, у которого, по словам Джикии, ещё всё впереди.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита». В петербургском клубе хавбек выступал с 2022 года.