Защитница «Локомотива» Кристина Машкова в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказала о выступлениях в женской Лиге чемпионов.

- Вы выступали в женской Лиге чемпионов. Это совсем другие скорости?

- Конечно, тем ценнее опыт, что с «БИИК» мы выступали там регулярно. Играли с «Лионом», «ПСЖ», «Барселоной» и другими топ-клубами. Скорости другие, скорость принятия решений быстрее. Этого опыта очень сейчас нам не хватает в современных условиях. Международные матчи дают бесценный опыт для дальнейшего роста.

Полное интервью Машковой выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 сентября, в 10:00 по московскому времени.