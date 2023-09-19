Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитница «Локомотива» Машкова: «В Лиге чемпионов я играла с «ПСЖ» и «Барселоной» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 20:25 Комментировать

Защитница «Локомотива» Кристина Машкова в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказала о выступлениях в женской Лиге чемпионов.

- Вы выступали в женской Лиге чемпионов. Это совсем другие скорости?

- Конечно, тем ценнее опыт, что с «БИИК» мы выступали там регулярно. Играли с «Лионом», «ПСЖ», «Барселоной» и другими топ-клубами. Скорости другие, скорость принятия решений быстрее. Этого опыта очень сейчас нам не хватает в современных условиях. Международные матчи дают бесценный опыт для дальнейшего роста.

Полное интервью Машковой выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 сентября, в 10:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол ЖФК Локомотив Кристина Машкова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
21:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал команды, которые разыграют золото РПЛ
20:57 · Россия. Премьер-лига
Травмированный Ушаков ждёт разрешения на вылет из Калининграда в Самару
20:45 · Кубок России
Агент Кади рассказал о готовности игрока после матча с «Динамо»
20:43 · Кубок России
Джикия заявил, что пауза на игры сборных пошла «Спартаку» на пользу
20:38 · Россия. Премьер-лига
Джикия: В ОАЭ Бакаев перезагрузится
20:36 · Кубок России
«Не сказал бы, что в игре с «Пари НН» всё прошло спокойно» — Джикия
20:33 · Кубок России
Классен: «Хорошо, что в конце второй и третий забили, так что могли спокойно заканчивать»
20:23 · Кубок России
Абаскаль: «Особенно важно, что мы второй раз кряду не пропустили»
20:20 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» обратилась в ЭСК по итогам матча с «Ростовом»
20:18 · Кубок России
Игнашевич: «За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»
20:11 · Кубок России
​«Спартак» досрочно занял первое место в группе Кубка России – что дальше
20:11 · Кубок России
Абаскаль: Промес — один из лучших футболистов, с кем я работал
20:07 · Кубок России
Абаскаль рассказал о состоянии Зобнина и Мелёшина
20:06 · Кубок России
Юран: «На 10‑й минуте апперкот получает Александров, и ВАР не реагирует»
20:03 · Кубок России
Осинькин оценил победу над «Балтикой» в Кубке России
Все новости
Рекомендуем