«Балтика» обратилась в ЭСК по итогам матча с «Ростовом»

Калининградская «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», поводом для обращения стали три эпизода. Это не назначенные 11-метровые удары в ворота ростовчан на 7-й и 32-й минуте матча и возможное нарушение правил перед голом «Ростова», что был забит на 16-й минуте игры.

Напомним, что в том субботнем матче «Балтика» героически заработала для себя балл. Команда Игнашевича забила два гола в концовке встречи, сделав счёт 2:2. В итоге балтийцы смогли набрать четыре очка по ходу турнира, но по-прежнему идут на 16-м месте турнирной таблицы.

В следующем туре калининградский клуб сыграет дома против «Ахмата». Грозненцы не проигрывают на протяжении пяти последних матчей подряд во всех турнирах.