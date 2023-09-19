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Масалитин: «Хохлов не смог найти свою игру» эксклюзив

19 Сентября 2023 • 19:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
23.09 14:00

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Тренер зависит от кадров. Если кадры средние, то и игра средняя. Опытный тренер отталкивается от возможностей футболистов.

Хохлов не смог найти свою игру. Родригао и Кассьерра ушли, а Нобоа не молодеет. Непонятно, почему клуб покинул Бердыев. Сейчас в Махачкале он выстраивает свою стандартную игру, есть первые успехи. У Ташуева в «Ахмате» в начале сезона не получилось, у Евсеева в «Факеле» тоже не пошло и сразу на выход. Такая тренерская доля, у нас долго никто не задерживается», — сказал Масалитин.

Напомним, новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Валерий Масалитин Сочи
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