Червиченко сомневается, что Бакаев вернётся в Россию из ОАЭ

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отъезд российского полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб из ОАЭ «Аль‑Вахда».

Ранее стало известно, что «Аль-Вахда» арендовал 27-летнего футболиста у санкт-петербургского «Зенита».

«Серьезного игрока из него, к сожалению, не получилось. Хотя задатки были хорошие. Эмираты? Это его религия, среда. Может, там получится. Если он поиграет там какое‑то время за те же деньги, что в Петербурге, то не думаю, что он вернется в Россию», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бакаев появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бакаева в два с половиной миллиона евро.