Защитница «Локомотива» Кристина Машкова в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказала о начале профессиональной карьеры.

- Итак, вы стали профессиональной футболисткой, заключили первый профессиональный контракт. Сколько Вы по нему получали?

- Первая зарплата была в «УОРЕ» в Звенигороде, она составляла от пятисот до пяти тысяч рублей. Если говорить грубо.

- Не приходилось совмещать с другими работами?

- Нет, этого не было. И мыслей таких не было. Для меня профессиональный спорт и другая сторонняя работа несовместимы. Я должна быть полностью сконцентрирована на футболе.

Полное интервью Машковой выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 сентября, в 10:00 по московскому времени.