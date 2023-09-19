Защитница «Локомотива» Кристина Машкова в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказала о начале профессиональной карьеры.
- Итак, вы стали профессиональной футболисткой, заключили первый профессиональный контракт. Сколько Вы по нему получали?
- Первая зарплата была в «УОРЕ» в Звенигороде, она составляла от пятисот до пяти тысяч рублей. Если говорить грубо.
- Не приходилось совмещать с другими работами?
- Нет, этого не было. И мыслей таких не было. Для меня профессиональный спорт и другая сторонняя работа несовместимы. Я должна быть полностью сконцентрирована на футболе.
Полное интервью Машковой выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 20 сентября, в 10:00 по московскому времени.
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