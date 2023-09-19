Бобёр: «Надеюсь, гол поможет Писарскому раскрыться»

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» оценил первый гол Владимира Писарского в сезоне. 27-летний нападающий вечером вторника поразил ворота «Балтики» в Кубке России, благодаря его голу самарцы увезли из Калининграда победу – 2:1.

«Надеюсь, что этот гол поможет Писарскому раскрыться, и он встанет на прежние рельсы. Что у него не получалось до этого? Думаю, что у Владимира был процесс адаптации, потом пошли травмы: одна, вторая. Может и с давлением не справился после перехода из «Оренбурга», - рассуждает Бобёр для «Матч ТВ».

Напомним, что сам Писарский очень эмоционально отпраздновал свой гол. Забить он не мог с середины марта, есть брать только официальные матчи.