Генеральный директор «Аль-Вахды» объяснил причину аренды Бакаева

Генеральный директор «Аль-Вахды» из ОАЭ Халид Алхнайе назвал причины арендного соглашения с полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым.

«Мы приняли решение арендовать Бакаева, потому что он молодой топовый игрок», — рассказал функционер арабского коллектива в интервью Sport24. Алхнайе также выразил уверенность, что россиянин сможет принести пользу своему новому клубу.

Напомним, что Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды до конца нынешнего сезона без права выкупа. В футболке «Зенита» полузащитник выступал с 2022 по 2023 год.