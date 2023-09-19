Игнатьев: «Зенит» играет как «Манчестер Сити»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев высказался об игре петербургского «Зенита» после победы над «Рубином» в матче восьмого тура РПЛ.

«Зенит» после паузы на игры сборной выглядит лучше всех. Там вулканическое мастерство у игроков. Они понимают, что такое игровой ритм, где взять паузу, как переключать скорости. Играют как «Манчестер Сити», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт».

По мнению эксперта, такая команда, как «Зенит», не может быть в плохом физическом состоянии, поскольку за счёт владения мяча «сине-бело-голубые» грамотно контролируют свои функции.

Напомним, что в матче против «Рубина» петербургский клуб одержал победу со счётом 3:0. Подопечные Сергея Семака находятся на втором месте в турнирной таблице с отставанием в одно очко от лидирующего «Краснодара».