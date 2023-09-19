Агент Сафонов оценил уход Бакаева из «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу недавнего ухода Зелимхана Бакаева из питерского «Зенита». Российский вингер продолжит свою карьеру на Ближнем Востоке – в составе клуба «Аль-Вахда», что базируется в одном из крупнейших городов ОАЭ – Абу-Даби.

«Бакаев футболист хорошего уровня, но объективно у него в Питере не пошло сразу. Это правильно, что он не хочет сидеть в золотой клетке, стремится попробовать себя на новом месте. Тем более он мусульманин, ему там будет комфортно», - цитирует агента «РИА Новости Спорт».

В качестве ещё одного плюса для Бакаева агент отметил меньшее внимание к нему со стороны СМИ. Напомним, что в прошлом и текущем сезоне Бакаев имел в «Зените» проблемы с игровой практикой и поэтому часто фигурировал в новостях в негативном ключе.

Аренда игрока в новый клуб рассчитана на текущий сезон, права выкупа Бакаева у «Аль-Вахды» нет.