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Чернышов: Не понимаю решение Бакаева

19 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать

Бывший тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Я не очень понимаю его решение. В эту страну надо ехать на закате карьеры, когда отыграл много сезонов на высоком уровне. И уже под занавес можно заработать и успокоиться. Я не вижу в этом переходе большого смысла», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». Чернышов отметил, что ему тяжело представить дальнейший прогресс Бакаева в такой стране, как ОАЭ. Для сравнения эксперт привёл Далера Кузяева, переехавшего во Францию.

Напомним, что Зелимхан Бакаев присоединился к «Аль-Вахде» на правах аренды. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов Аль-Вахда Зелимхан Бакаев
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