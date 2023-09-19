Чернышов: Не понимаю решение Бакаева

Бывший тренер столичного «Спартака» Андрей Чернышов высказался о переходе Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Я не очень понимаю его решение. В эту страну надо ехать на закате карьеры, когда отыграл много сезонов на высоком уровне. И уже под занавес можно заработать и успокоиться. Я не вижу в этом переходе большого смысла», — заявил специалист в интервью «РБ Спорт». Чернышов отметил, что ему тяжело представить дальнейший прогресс Бакаева в такой стране, как ОАЭ. Для сравнения эксперт привёл Далера Кузяева, переехавшего во Францию.

Напомним, что Зелимхан Бакаев присоединился к «Аль-Вахде» на правах аренды.