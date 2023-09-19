​«Локомотив» не запрещал игрокам общаться с журналистами

В «Локомотиве» не вводили для футболистов запрет на общение с представителями СМИ. Об этом рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина». Источник отмечает, что слов Артёма Дзюбы и Станислава Магкеева после воскресной игры против «Оренбурга» были личной инициативой игроков.

Напомним, что «Локомотив» в восьмом туре Премьер-лиги проиграл «Оренбургу» на своём поле со счётом 0:2. На текущий момент команда Михаила Галактионова занимает восьмое место в турнирной таблице. При этом от лидирующего «Краснодара» «железнодорожники» отстают всего лишь на шесть зачётных баллов.