​Кечинов: Для Бакаева было бы идеально перейти в «Локомотив»

Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев может продолжить карьеру в ОАЭ. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов. По его мнению, Бакаев мог бы продолжать играть в России.

«Бакаев ещё мог бы поиграть в нашем чемпионате. Если бы Зелимхан перешёл в «Локомотив», то для него бы это был идеальный вариант, как и для «железнодорожников». Своего последнего слова он ещё не сказал, я уверен, потому что парень играть умеет», - цитирует Кечинова Metaratings.

В сезоне 2023/2024 27-летний Зелимхан Бакаев поучаствовал в восьми матчах «Зенита», но при этом суммарно провёл на поле только 262 минуты. Бакаев не забивал голы, сумев отметиться лишь одним результативным пасом.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бакаева в 2,5 миллиона евро.