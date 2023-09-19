Писарский забил впервые в сезоне

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский забил свой первый гол в текущем сезоне. Пострадала калининградская «Балтика» в очном матче Кубка России, что команды проводят в данные минуты.

Гол Писарского случился на 39-й минуте, игроки гостей успешно контратаковали, форвард из центра поля убежал по центру к штрафной площади, далее обыграл Аванесяна при смещении на правый угол зоны и пробил под левый угол ворот, Максим Бориско не смог спасти свою команду.

Напомним, что в прошлом сезоне, а именно в его первой части Писарский был одним из самых результативных игроков. Однако после зимнего перехода в «Крылья» нападающий сдулся и забил лишь четыре мяча, считая сегодняшний. Что любопытно, все свои голы за самарский клуб он оформил в рамках Кубка России.

Текстовую трансляцию матча балтийцев и самарцев проводит LiveResult.ru, благодаря голу Писарского гости вышли вперёд, 1:0.