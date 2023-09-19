Гранат: «Хохлов может работать в любой команде, кроме грандов вроде «Спартака» и «Зенита»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил четвёртую отставку в текущем сезоне РПЛ – это уход с тренерского мостика «Сочи» Дмитрия Хохлова. В последнем матче при 47-летнем тренере сочинцы уступили в гостях столичному «Спартаку», мяч «красно-белые» забили на последних минутах игры.

«Все‑таки определяющий фактор для тренера — результат. Его не было, поэтому так произошло», - объясняет экс-игрок для «Матч ТВ».

Ранее в карьере Хохлов тренировал многие команды системы московского «Динамо», в том числе и основную, а также «Кубань» и волгоградский «Ротор».

«Будет доверие от руководства и взаимопонимание с игроками - сможет работать в дальнейшем в любой команде, за исключением грандов вроде «Спартака» или «Зенита», - добавил Гранат.