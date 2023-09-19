Генич рассказал, куда изначально мог перейти Зелимхан Бакаев

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по поводу недавнего перехода вингера «Зенита» Зелимхана Бакаева в клуб из ОАЭ – «Аль-Вахда». В новой команде россиянин будет играть, напомним, на правах аренды в течение этого сезона.

«Ему на Ближнем Востоке должно комфортно быть. Насколько знаю, он рассматривал переезд туда еще до «Зенита». Знаю, его клуб категорически не хотел его отдавать кому-то из РПЛ. «Локомотив» делал запрос по нему», - цитирует Генича «Матч ТВ».

В текущем сезоне Бакаев вышел за питерцев во всех официальных турнирах восемь раз и отметился одним ассистом.

«Если честно, то я думал, что он уйдет еще раньше. Для «Зенита», футбола Семака не создан он», - добавляет Генич.

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