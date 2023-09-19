​Хлусевич высказался о работе с Карпиным в сборной России

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, как ему работается под руководством Валерия Карпина в национальной сборной России.

«Всё хорошо. Прекрасная атмосфера в команде, отличные тренировки. Наслаждаемся процессом, играем. Очень доволен!» - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

В последнем сентябрьском товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Катаром – 1:1. Даниил Хлусевич провёл на поле 45 минут. В следующий раз российская национальная команда должна собраться в октябре.

Во вторник «Спартак» проведёт кубковый матч против «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию.