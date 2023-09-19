В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

Напомним, что после матча против «Сочи» главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль сообщил, что игрок получил травму до отъезда в сборную России, но по итогу сыграл полный матч против сборной Катара.

«Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сегодня, 19 сентября, сыграет в матче Кубка России против «Пари НН».