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В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова

19 Сентября 2023 • 16:30 Комментировать

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления полузащитника Руслана Литвинова.

Напомним, что после матча против «Сочи» главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль сообщил, что игрок получил травму до отъезда в сборную России, но по итогу сыграл полный матч против сборной Катара.

«Мы эту тему закрыли. Литвинов сейчас работает индивидуально. Решение об участии в матче против «Динамо» будет принимать совместно тренерский и медицинский штаб», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сегодня, 19 сентября, сыграет в матче Кубка России против «Пари НН». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Дмитрий Зеленов
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