Шалимов объяснил, почему Изидор — это грамотное приобретение «Зенита»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о новичке «Зенита» Вильсоне Изидоре.

«Зачем «Зениту» Изидор? Во-первых, как форвард он более качественный, чем Кассьерра. Во-вторых, он может сыграть и на фланге. Это грамотное, хорошее приобретение», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с обязательным правом выкупа.

23-летний французский футболист уже дебютировал за «сине-бело-голубых» в матче восьмого тура РПЛ против «Рубина» (3:0). Изидор провел на поле 66 минут и отметился забитым мячом.