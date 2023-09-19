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Шалимов объяснил, почему Изидор — это грамотное приобретение «Зенита»

19 Сентября 2023 • 16:01 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о новичке «Зенита» Вильсоне Изидоре.

«Зачем «Зениту» Изидор? Во-первых, как форвард он более качественный, чем Кассьерра. Во-вторых, он может сыграть и на фланге. Это грамотное, хорошее приобретение», — цитирует Шалимова портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее трансферное окно «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» с обязательным правом выкупа.

23-летний французский футболист уже дебютировал за «сине-бело-голубых» в матче восьмого тура РПЛ против «Рубина» (3:0). Изидор провел на поле 66 минут и отметился забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Шалимов Вильсон Изидор Матео Кассьерра
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