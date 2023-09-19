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Орещук: «С Ярошиком у «Оренбурга» не пошло»

19 Сентября 2023 • 15:40 Комментировать
Пари НН
...
Оренбург
24.09 14:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре «Оренбурга» под руководством Давида Деограсии.

Напомним, испанский специалист возглавил «Оренбург» по ходу текущего сезона, сменив на этом посту чеха Иржи Ярошика.

По мнению Орещука, в «Оренбурге» собраны сильные футболисты по меркам РПЛ, однако в клубе изначально не угадали с Ярошиком.

«С Ярошиком у «Оренбурга» не пошло. Бывает такое. Вот взяли другого тренера и сразу пошло. Это не говорит о том, что футболисты в команде плохие. Значит, что-то было надломлено, какие-то проблемы существовали», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

После восьми туров РПЛ «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Роман Орещук Оренбург Давид Деограсия
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