​У Хлусевича спросили, вспоминают ли Федуна в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, вспоминают ли в команде бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

Напомним, что «Спартак» вышел из управления «Спартаком» в августе 2022 года после 18 лет работы.

«Стараемся не обсуждать руководство. Но, конечно, Леонид Арнольдович немало сделал для «Спартака». Многие болельщики скажут это и поблагодарят. Федун всегда помогал, общался, подсказывал. И мне помог адаптироваться», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Во вторник «Спартак» проведёт гостевой матч против «Пари НН» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Добавим, что в Российской премьер-лиге «Спартак» сейчас занимает шестое место в таблице.