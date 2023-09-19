​Хлусевич оценил слова Дзюбы о «Зените»

В начале года нападающий Артём Дзюба сказал, что «Зенит», за который он выступал ранее, превращается в «Зенит Рио-де-Жанейро» из-за наплыва бразильских футболистов. Комментарий насчёт слов Дзюбы дал защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

«Там много иностранцев, но я не против этого. Почему? Чем сильнее соперники, тем выше уровень РПЛ. У нас, например, тоже легионеры приехали. Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно «Спартак» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:3.

После восьми туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. От «Краснодара», располагающегося на вершине, «красно-белые» отстают на пять очков.