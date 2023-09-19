Зобнин избежал травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, который был заменён в матче Премьер-лиги против «Сочи», избежал травмы. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в понедельник Зобнин прошёл МРТ, и у футболиста серьёзного повреждения не выявили.

Сегодня, 19 сентября, «Спартак» проведёт гостевой матч против «Пари НН» в четвёртом туре группового этапа Кубка России. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков.