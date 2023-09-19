​Хлусевич рассказал, в какой европейский клуб мог уйти из «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос насчёт слухов о его возможном переезде в европейский чемпионат.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать», - цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Хлусевич добавил, что интерес к нему проявлял ещё один клуб из Серии А. При этом спартаковец не стал его называть. По словам Хлусевича, он думает, что у него ещё будет возможность попробовать себя в чемпионате Италии.

Даниил Хлусевич отметил, что трансферные вопросы решает его агент со «Спартаком». Футболист же концентрируется на сезоне.