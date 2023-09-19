Какие клубы и сборные просили работодателей отпускать болельщиков на футбол

«Краснодар», ЦСКА и «Пари НН» призвали работодателей отпустить болельщиков этих клубов на матчи Кубка России среди текущей рабочей недели. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто ещё выступал с такими благородными обращениями.

Клубы

Для начала уточнение по поводу призывов вышеобозначенных клубов. «Краснодар» и ЦСКА представили официальные письма за подписями главных тренеров и капитанов (Владимира Ивича и Матвея Сафонова, Владимира Федотова и Игоря Акинфеева соответственно), а «Пари НН» – за подписью генерального директора Давида Мелика-Гусейнова.

Нижегородский клуб пообещал предоставить скидку в 20% на размещение в вип-ложах стадиона руководству организаций, которые отпустят своих работников на игру с московским «Спартаком» 19 сентября (начало в 17:15). «Краснодар» в этот же день начал играть с «Динамо» в 15:00, а ЦСКА 20 сентября сыграет с «Сочи» (в 15:00).

В конце 2013 года «Краснодар» обращался к работодателям с просьбой отпустить сотрудников на матч РФПЛ против на тот момент действующего чемпиона ЦСКА (начало было в пятницу 6 декабря в 17:45). А «Пари НН» в 2022 году сделал такой же ход перед домашним кубковым матчем с «Химками» (во вторник 13 сентября в 15:00), письмо тогда подписал капитан команды Кирилл Гоцук.

Кроме того, казанский «Рубин» в нынешнем году предлагал болельщикам команды обращаться к своим руководителям с бланком за подписью главного тренера Рашида Рахимова, чтобы те отпускали своих сотрудников на матч Кубка России против «Урала» (начало во вторник 29 августа в 15:00).

В 2021 году воронежский «Факел» предлагал болельщикам обращаться к своим работодателям с билетом на игру и запиской с факсимиле тогдашнего главного тренера клуба Олега Василенко, чтобы попасть на матч Первой лиги против «Иртыша» в среду 24 марта в 15:00.

Сборные

На ЧМ-2014 тренировавший сборную США Юрген Клинсманн перед решающим матчем группового этапа с Германией подписал соответствующий бланк, который американские болельщики могли предъявить своим работодателем. Там было написано: «Я понимаю, что пропуск дня может сказаться на производительности, но я пропущу его ради важной цели». Клинсманн советовал брать выходной и руководителям организаций.

Много похожих обращений было во время ЧМ-2018. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин просил глав организаций сделать выходным для работников день открытия мундиаля 14 июня, когда сборная России играла против команды Саудовской Аравии. Председатель оргкомитета «Россия-2018» Александр Дворкович сделал то же самое.

Лидер профсоюза Карелии Илья Косенков после победы сборной России в 1/8 финала над испанцами в серии пенальти попросил работодателей как минимум не штрафовать работников на следующий день (в понедельник) за опоздания, а лучше предоставить им незапланированный выходной.

Федерация футбола Новой Зеландии обосновала «футбольной лихорадкой» необходимость отпускать работников на стыковой матч с Перу в отборе к ЧМ-2018. «Отказ в предоставлении выходного повлечёт полное отсутствие производительности, что почти наверняка станет заразительным для других сотрудников», – было указано в том заявлении.

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И снова клубы

Руководство «Крыльев Советов» призывало работодателей не препятствовать своим сотрудникам в посещении трёх последних домашней матчей самарской команды в чемпионате России перед перерывом на ЧМ-2010. С напоминанием о том, что ещё в советское время людей отпускали с куйбышевских заводов на стадион «Металлург», после чего они отрабатывали пропущенное рабочее время.

Теперь про медиафутбол – и про то, как пришлось отпрашивать футболиста. В конце августа прошлого года РФС обратился конкретно к работодателю нападающего 2DROTS Сергея Кутузова, водителя ГАП «Ресурс», с просьбой отпустить его для участия в матче второго раунда Кубка России против «Текстильщика». И Кутузов вышел в той игре стартовом составе.

Конечно же, это не все примеры, когда футбольные клубы и сборные выступали с такими обращениями в поддержку своих болельщиков (и даже футболиста). Надеемся, что все организации будут относиться с пониманием к интересам любителей футбола и по максимальной возможности отпускать их на матчи любимых команд.

Кирилл Иванцов