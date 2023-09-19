Игрок «Оренбурга» Сиваков: «Атмосфера в команде хорошая, мы стараемся профессионально выполнять свою работу»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков высказался о победе над «Локомотивом» (2:0) в матче восьмого тура РПЛ.

Сиваков отметил хорошую атмосферу внутри коллектива, которая позволяет «Оренбургу» добиваться успехов.

«Атмосфера в команде хорошая, такая была и до матча с «Локомотивом». Мы стараемся профессионально выполнять свою работу и тренерскую установку», — цитирует Сивакова Metaratings.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой ближайший матч южноуральцы проведут 21 сентября против «Факела» в Кубке России. Начало — в 17:15 по московскому времени.