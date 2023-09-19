Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Сочи» сильно потерял в составе за последние время. Когда Хохлов пришел, встряска произошла. Но то, что происходит с командой сегодня, это не вина тренера. Сейчас у команды есть проблемы с составом, его надо укреплять. Тогда можно будет построить новую команду. Так что решение уволить Хохлова - поспешность. Приход нового тренера не сможет изменить ситуацию в клубе.

Сейчас состав в «Сочи» не способен бороться за серьезные задачи. Для команды будет хорошим результатом попасть в топ-7. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Локомотив» - все эти команды гораздо сильнее «Сочи» по составу. Попасть в шестерку для «Сочи» практически нереально. Так что приход нового специалиста вряд ли кардинально сменит ситуацию», - сказал Деменко.