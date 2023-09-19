Сторожук — о «Краснодаре»: «Иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий футбол, к которому мы привыкли»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре», поделился мнением об изменениях в игре «быков», которых сейчас возглавляет серб Владимир Ивич.

По мнению Сторожука, если команда поменяла структуру игры, это вовсе не означает, что клуб отошёл от своих принципов.

«Наверное, иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий, комбинационный футбол, к которому мы привыкли», — цитирует Сторожука «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Динамо» в Кубке России. Начало — в 15:00 по московскому времени.