Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук — о «Краснодаре»: «Иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий футбол, к которому мы привыкли»

19 Сентября 2023 • 14:06 Комментировать
Краснодар
0:1
Динамо Москва
перерыв

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре», поделился мнением об изменениях в игре «быков», которых сейчас возглавляет серб Владимир Ивич.

По мнению Сторожука, если команда поменяла структуру игры, это вовсе не означает, что клуб отошёл от своих принципов.

«Наверное, иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий, комбинационный футбол, к которому мы привыкли», — цитирует Сторожука «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Динамо» в Кубке России. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:01 · Россия. Премьер-лига
Шалимов объяснил, почему Изидор — это грамотное приобретение «Зенита»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Чалову бы больше всего подошли чемпионаты Испании и Португалии»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «С Ярошиком у «Оренбурга» не пошло»
15:34 · Россия. Премьер-лига
​У Хлусевича спросили, вспоминают ли Федуна в «Спартаке»
15:30 · Кубок России
«Динамо» повело в матче с «Краснодаром», дебютный гол забил Бителло
15:29 · Кубок России
​Бителло забил первый гол за «Динамо»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ростов» выберется из кризиса»
15:13 · Кубок России
Гладилин: «Результат матча с «Пари НН» для «Спартака» неважен»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Хлусевич оценил слова Дзюбы о «Зените»
15:11 · Кубок России
Личка: «Краснодар» и «Динамо» Москва - это две команды, которые будут биться за чемпионство»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Зобнин избежал травмы
15:02 · Кубок России
Ивич: «Хотели защитить Сперцяна от потенциальных травм»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Хлусевич рассказал, в какой европейский клуб мог уйти из «Спартака»
14:39 · Кубок России
Мостовой: «Наконец-то тренеры «Спартака» стали разбираться в футболе»
14:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Все новости
Рекомендуем