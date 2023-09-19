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Кузьмичёв: «Отрезок до зимы Абаскаль должен спокойно доработать и не обращать внимание на разговоры»

19 Сентября 2023 • 13:51 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.75 X 3.60 2 2.05
Через 1 ч. 7 мин.

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт считает, что осеннюю часть сезона 34-летний испанец должен доработать в «Спартаке» и не обращать внимание на слухи. По мнению Кузьмичёва, промежуточные итоги можно будет подводить лишь по окончании первого круга.

«Мы все знаем, насколько болельщики «Спартака» требовательные и нетерпеливые. Это надо принять, как данность. Любой тренер «красно-белых» будет находиться под жесточайшим прессом. Этот отрезок до зимы Абаскаль должен спокойно доработать и не обращать внимание на разговоры», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Гильермо Абаскаль
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