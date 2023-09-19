Кузьмичёв: «Отрезок до зимы Абаскаль должен спокойно доработать и не обращать внимание на разговоры»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Эксперт считает, что осеннюю часть сезона 34-летний испанец должен доработать в «Спартаке» и не обращать внимание на слухи. По мнению Кузьмичёва, промежуточные итоги можно будет подводить лишь по окончании первого круга.

«Мы все знаем, насколько болельщики «Спартака» требовательные и нетерпеливые. Это надо принять, как данность. Любой тренер «красно-белых» будет находиться под жесточайшим прессом. Этот отрезок до зимы Абаскаль должен спокойно доработать и не обращать внимание на разговоры», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 19 сентября, против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 17:15 по московскому времени.