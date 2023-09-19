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Майга продлил контракт с «Пари НН» официально

19 Сентября 2023 • 13:47 Комментировать

Полузащитник Мамаду Майга пролонгировал сотрудничество с «Пари НН». Как сообщается на официальном сайте нижегородского клуба, новый трудовой договор футболиста рассчитан до середины 2027 года.

«Клуб продлил контракт с Мамаду Майгой. С чем мы себя и его поздравляем! Для нас Мамаду не только любимчик болельщиков, но и системообразующий игрок средней линии», - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Майга пополнил ряды команды летом прошлого года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Мамаду Майга Пари НН
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