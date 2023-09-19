Сенников: «Локомотив» может прибавить, команда хорошо укомплектована»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении «железнодорожников» в матче восьмого тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

Эксперт похвалил «Оренбург», отметив, что с приходом нового главного тренера Давида Деограсии команда прибавила. При этом, по мнению Сенникова, «Локомотиву» следовало действовать активнее на домашней арене.

«Железнодорожникам» не хватало какого-то решающего, определяющего момента, а игра была достаточно равная. «Локомотив» не проявлял инициативу на своём поле, спокойно играл, нужно всё-таки поагрессивнее играть дома, чтобы выиграть, а этого было недостаточно. Да и «Оренбургу» в концовке повезло», — цитирует Сенникова Metaratings.

Также Сенников выразил мнение, что «Локомотив» способен прибавить, так как московская команда хорошо укомплектована.

После восьми туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут завтра, 20 сентября, против «Урала» в Кубке России. Начало — в 15:00 по московскому времени.